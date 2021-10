Madeira: “O sonho da Fada Ofélia” estreia sexta-feira no Teatro Municipal Baltazar Dias em teatro de marionetas

No âmbito do Festival MARIOFA 2021, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Equipa de Animação da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), da Direção Regional de Educação, estreia sexta-feira, 8 de outubro, às 10h, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a história “O sonho da fada Ofélia”, em teatro de marionetas, numa adaptação do livro “A fada Ofélia e o véu da noiva”, de Maria Aurora Carvalho Homem.

Os objetivos desta atividade visam a sensibilização em áreas como: a consciência ecológica, a importância de exprimir os sentimentos e emoções, a descoberta de valores, tais como a partilha, a amizade, laços familiares, coragem e empatia. A história reforça, sobretudo, a importância da entreajuda como vínculo de convivência. Pretende-se ainda sensibilizar para a importância da leitura e da escuta ativa e despertar a curiosidade e o desejo pelo conhecimento científico por parte das crianças.

A Equipa de Animação da DSEA elabora, adapta as histórias, idealiza e confeciona os adereços, cenários e guarda-roupa. O seu principal objetivo é o de apresentar às crianças dos jardins de infância e da educação pré-escolar da Região Autónoma da Madeira, animações de expressão musical e dramática de forma a promover um trabalho interdisciplinar que estimula a imaginação e a fantasia nos mais novos. Neste sentido, surge a história intitulada “A fada Ofélia e o véu da noiva” que narra a aventura de um menino chamado Pedro e de uma pequena gota de água.

Este teatro de marionetas vai ser exibido ainda nos estabelecimentos de educação e ensino entre 18 de outubro e 3 de novembro.