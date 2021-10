Madeira participa em teste europeu sobre competência digital no ensino

A Madeira está a participar na testagem a avaliação de uma ferramenta de autorreflexão sobre a competência digital para professores do ensino básico e secundário, intitulada SELFIE for Teachers. A inclusão da região resultou de um convite da Comissão Europeia através do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro.

Este convite incluiu também a Estónia, à Itália e à Lituânia.

“A SELFIE for teachers é uma ferramenta de autorreflexão que permite aos docentes refletir sobre como usam tecnologias digitais em diferentes dimensões da sua atividade profissional e, com base nos resultados, planificar percursos de aprendizagem para o desenvolvimento da sua competência digital”, refere a Secretaria Regional da Educação.

A Comissão Europeia vai disponibilizar esta ferramenta no início do mês de outubro e integrá-la na SELFIE for Schools. A Secretaria Regional da Educação sublinha que isto vai permitir também “oferecer às escolas a possibilidade de identificar áreas de competência/competências deficitárias, desenvolver planos de formação à medida, constituir um corpo de conhecimentos que lhes permita tomar decisões ao nível da oferta formativa e complementar planos de ação e transformação digital de acordo com o seu contexto e especificidades”.

Esta quarta-feira vai realizar-se uma sessão na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, onde estará presente a investigadora e coordenadora deste processo, Margarida Lucas, do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), da Universidade de Aveiro.