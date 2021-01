Madeira passa a ter 228 camas para covid-19. Região tem 76 pessoas internadas devido ao coronavírus

A Madeira passa a dispor de 228 camas para internamentos de doentes com covid-19, confirmou na passada quinta-feira Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, na visita à nova unidade para o coronavírus que ficou instalada no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A nova unidade de internamento para a covid-19 representou um investimento de 1,2 milhões euros por parte do Governo da Madeira.

Esta unidade tem disponíveis 10 enfermarias, capacidade para 12 camas, e está dotada de controlo de pressão, rede de gases medicinais adaptada e capacidade de instalação de ventiladores apropriados.

A Madeira tem nesta altura 76 pessoas hospitalizadas devido ao coronavírus (69 pessoas em Unidade Polivalente e sete na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19), de acordo com os dados da Direção Regional de Saúde.

A região tem tem 1971 casos ativos de coronavírus, um novo máximo. 113 são importados e 1858 de transmissão local. Existem 164 novas situações em estudo pelas autoridades de saúde.

O Governo da Madeira já tinha mostrado disponibilidade em receber doentes infetados com covid-19. Nesta fase, referiu o presidente do executivo regional, a região pode receber três doentes, e sublinhou a importância de existir solidariedade nesta matéria entre as diferentes regiões do país.

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, já tinha avançado que a região poderia receber mais doentes com covid-19, vindos do território continental, mas que isso iria depender do evoluir da situação epidemiológica do coronavírus na região autónoma.