Madeira: PCP critica demagogia do CDS-PP sobre redução do IVA na eletricidade

O deputado do PCP, Ricardo Lume, criticou a forma demagógica de fazer política por parte do CDS-PP, porque na Madeira dizem uma coisa e nas votações referentes ao Orçamento do Estado fazem outra, quando esteve em causa uma redução da taxa de IVA na eletricidade.

“Reconheço coragem ao deputado Lopes da Fonseca (CDS-PP). Fez críticas ao PS, mas foi o CDS-PP que deu a mão ao PS para que o IVA da eletricidade não reduzisse para a taxa de 5% na Madeira na eletricidade. O CDS-PP diz que portugal tem maior carga fiscal da Europa, que é necessário apoiar famílias e empresas, mas é o mesmo CDS-PP que no Orçamento do Estado, dá a mão ao PS e chumba todas as propostas de reduzir o IVA”, afirmou Ricardo Lume, durante a sessão plenária que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

Em resposta Lopes da Fonseca, deputado do CDS-PP, disse que “não vê” onde está a incoerência no IVA. “O CDS-PP disse que na eletricidade não baixaria o IVA se não existisse contrapartidas no Orçamento do Estado. As únicas contrapartidas eram uma mão cheia de nada por parte do PCP”, defendeu o CDS-PP.

“Fomos coerentes. Incoerente é dizer que se baixa o IVA e em determinada altura alterar. O CDS-PP não alterou o seu sentido de voto. O PS alterou o voto no subsídio de mobilidade. Na especialidade votaram contra. Os deputados do PS eleitos pela Madeira bateram à porta e o seus correlegionários tiveram de alterar sentido de voto. Isso é falta de coerência”, afirmou Lopes da Fonseca.