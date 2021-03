Madeira: PCP denuncia descontentamento de moradores com suspensão das obras de reabilitação do Bairro da Palmeira

O PCP denunciou o descontentamento demonstrado pelos moradores devido à suspensão das obras de reabilitação do Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos.

“É surpreendente esta suspensão da obra poucos dias depois de ter sido aprovado em Conselho de Governo na Resolução n.º 147/2021 de 8 de março uma última comparticipação financeira de 600 mil euros, prevista no Orçamento Regional, com o objetivo de finalizar a obra do Projeto Integrado de Reabilitação do Bairro da Palmeira, com data de conclusão prevista no segundo semestre de 2021”, disse Ricardo Lume, deputado do PCP na Assembleia da Madeira.

Os comunistas querem saber qual foi o motivo para a suspensão da obra e quando é que esta vai ser retomada.

O partido questiona ainda que esta paragem vai comprometer a conclusão da obra no segundo semestre de 2021, e se esta paragem pode onerar o erário público.