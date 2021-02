Madeira: PCP pede à República apoio extraordinário para zonas afetadas pelo temporal de 24 e 25 de dezembro

A Assembleia da Madeira, com maioria PSD/CDS-PP, pede, para os emigrantes lesados do BES, uma solução idêntica à encontrada para os lesados do papel comercial. A Assembleia Regional lamenta que o Estado se tenha esquecido dos emigrantes lesados do BES, e considera que não é aceitável este “tratamento diferenciado, por parte do Governo da República”.