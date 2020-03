Madeira: PCP pede valorização dos direitos das mulheres

O PCP pediu na Assembleia Legislativa da Madeira a valorização dos direitos das mulheres, e alertou para a necessidade de se garantir que esses direitos sejam efetivados.

“É fundamental assinalar os direitos das mulheres, o direito à igualdade. Em Portugal foi possível garantir concretização de direitos para as mulheres que não eram asseguradas”, disse Ricardo Lume, deputado do PCP.

Ricardo Lume disse que para além de se valorizar os direitos das mulheres, é preciso assegurar que estes sejam efetivados, tendo em conta que “muitas vezes o que está na legislação” não passa para a vida real.

“O direito à igualdade tem de ser uma realidade no país e no mundo. Uma sociedade mais justa, igualitária e garanta direitos iguais para mulheres e homens”, defendeu o deputado do PCP.