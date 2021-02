Madeira: PCP quer passes de estudantes gratuitos para todos os alunos do ensino obrigatório

O PCP defende transporte escolar e passes de estudantes gratuitos para todos os estudantes do ensino obrigatório. Os comunistas consideram que os custos com a educação tem um “peso excessivo” nas despesas das famílias.

O partido diz que de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) um agregado familiar com uma ou duas crianças tem custos médios com a educação entre os 800 e os 1.487 euros.

Os comunistas defendem que este valor é maior, na Madeira, devido aos custos de transporte escolar e dos passes de estudantes serem assumidos pelas famílias.

Para o PCP os valores pagos pelas famílias, da região, com passes de estudantes “pesam excessivamente” nos orçamentos.

O partido exemplifica que uma família com um dependente com mais de 12 anos, sem ação social escolar, e que precise do passe da Horários do funchal, paga 22,50 euros por mês. Isto agrava-se se o dependente necessitar de um passe da SAM ou da Rodoeste, “em que o valor para apenas um concelho é de 30 euros, e se necessitar de um título de transporte intermunicipal o valor é de 40 euros”.

O PCP refere que a despesa anual de uma família, com um dependente, pode variar entre os 202,50 e os 360 euros, para um título de transporte, “caso não seja necessário um passe combinado para poder utilizar mais que uma companhia de transporte público”.