Madeira perdeu 76 mil dormidas no mercado europeu

A Madeira perdeu 76 mil 916 dormidas no mercado europeu, dizem os dados da Direção Regional de Estatísticas (DREM).

A salientar a quebra de milhares de dormidas no mercado britânico na ordem de mais de 95 mil dormidas, que desceu dos 2 milhões de dormidas para os 1,9 milhões de dormidas. O mercado alemão seguiu a mesma tendência tendo um decréscimo de quase 11 mil dormidas apesar de ter alcançado dormidas superiores a 2 milhões.

No mercado europeu de referir ainda a subida de 32 mil dormidas nos hóspedes da Suécia das 173 mil dormidas para as 206 mil dormidas. Itália é outro mercado a subir na Madeira, com um ganho de 9 mil dormidas, crescendo das 91 mil dormidas para as 100 mil dormidas.

Em subida está também França das 745 mil dormidas para as 770 mil dormidas. A Finlândia é também outro país que está a presentar crescimento na Região Autónoma passando das 187 para as 189 mil dormidas.

As dormidas no mercado europeu desceram de 8,2 para os 8,1 milhões de dormidas.

Em termos da América registaram-se uma subida das 128 para as 138 mil dormidas. Os Estados Unidos cresceram das 52 para as 57 mil dormidas.