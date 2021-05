Madeira pondera recorrer a privados para realizar exames de saúde

O Presidente Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse esta quarta-feira, durante uma visita ao Hospital da Luz no Funchal, que está a ponderar recorrer aos privados na realização de alguns exames de saúde em áreas específicas, como a cardiologia.

“Neste momento estamos em conversações, por isso é que a presidente do SESARAM vem a estas visitas, porque algumas especialidades e alguns exames podem ser mais baratos complementar com os grupos [privados], quer com este grupo, quer com o Hospital Privado e outros que existem aqui na Madeira, do que muitas vezes estar a mandar o doente para Lisboa”, referiu.

Desta forma, Miguel Albuquerque, vincou que “é uma ponderação de custos e de eficácia”.

A cardiologia é uma das áreas em que admite que se possa recorrer aos grupos privados, mas também naquelas em que os grupos provados estão mais bem apetrechados do que o setor público.