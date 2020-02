Madeira: Porto Santo Line disponível para eventual plano de contingência em caso de inoperacionalidade do aeroporto

O Diretor Geral da Porto Santo Line, Rui Albuquerque Gouveia, afirmou esta sexta-feira, que o grupo está a ser envolvido na discussão para um eventual plano de contingência em caso de inoperacionalidade do Aeroporto Cristiano Ronaldo, realçando que tem “todo o interesse em ser parte integrante na solução”.

O navio ‘Lobo Marinho’ regressa hoje às 19h com a sua operação entre a Madeira e o Porto Santo, depois da habitual paragem para manutenção. Rui Albuquerque Gouveia salientou que este ano a paragem foi de mais tempo, devido ao facto de o navio já ter 17 anos e 30 mil horas realizadas nos motores.

“Isso implicou que tivéssemos de mobilizar equipas, nomeadamente uma equipa de oito holandeses que estiveram em permanência connosco. Fizemos diversas obras de beneficiação, até ao nível de estética nalguns locais do navio, nas nossas salas, portanto achamos que estamos preparadíssimos e prontos para hoje retomar tudo aquilo que gostamos de fazer”, frisou.

Esta paragem foi de cerca de cinco semanas, o que implicou que o armador tivesse de assegurar custos com os transporte aéreo, face à ausência do navio. Estes custos, segundo o Diretor Geral da Porto santo Line, deverão ser ligeiramente superiores aos do ano passado, já que o navio também esteve mais tempo inoperacional.