Madeira: Presidente da SDM critica “inoportunidade” de comissão de inquérito sobre Zona Franca

O presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), entidade gestora do Centro Internacional de Negócios (CINM), ou Zona Franca, Paulo Prada, criticou a “inoportunidade” da comissão de inquérito sobre a zona franca, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira, e onde foi ouvido esta sexta-feira.

Paulo Prada disse que o foco deveria estar centrado naquilo que é mais importante, que no seu entender, é a discussão que está a acontecer na Assembleia da República com a prorrogação do regime IV da Zona Franca.

O presidente da SDM diz ter ficado “atónito, pasmado, surpreendido” com esta comissão de inquérito, reforçando a sua “completa inutilidade” face aquilo que está a decorrer na Assembleia Legislativa da República.

A comissão de inquérito, que decorre na Assembleia da Madeira, pretende discutir o contrato de concessão de Serviços Públicos denominado “Administração e Exploração da Zona Franca da Madeira ou Centro Internacional de Negócios da Madeira” e a aquisição de capital social da SDM, SA.

Paulo Prada disse durante a sua audição que enquanto administrador da SDM não soube de nada relativamente à concessão de 2017, nem soube de nada do que se passou na compra e venda, mas que enquanto administrador do Grupo Pestana, que detinha uma participação na SDM, até ao Governo da Madeira ficar com 100% do capital, teve “conhecimento indireto” da concessão de 2017, para além daquilo que foi público público, através de alguns documento que obteve, e que teve também conhecimento do contrato de compra e venda.