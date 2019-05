Madeira Pride pela terceira vez no Funchal

O Madeira Pride acontece este ano pela terceira vez, a 19 de outubro, na cidade do Funchal, com o mote “Orgulha-te de quem és”. Este é um eevnto que está no Funchal desde 2017, reivindicando os direitos LGBTI+ e, este ano, apela a combater a vergonha e a sair à rua com orgulho.

Este evento é pela terceira vez financiado com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. A 3.ª Marcha do orgulho LGBTI+ da Madeira vai percorrer, no mesmo dia, as principais ruas da cidade do Funchal, terminando no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, onde há festa e animação até à noite.

A Comissão Organizadora do Madeira Pride está disponível para receber donativos e patrocínios para o evento. Esta comissão conta com o apoio de várias associações que trabalham no âmbito dos direitos humanos, como a Associação Abraço – Delegação do Funchal, a Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida” – Delegação Regional da Madeira, o Núcleo LGBTI Madeira, a OPUS Gay Madeira e a UMAR Madeira.