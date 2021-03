Madeira prolonga recolher obrigatório até 29 de março

A concelhia do CDS-PP considera que Pedro Calado, atual vice-presidente do Governo da Madeira, é “um homem com provas dadas, que tem sabido comandar os destinos em termos financeiros da Região, bem como do ponto de vista da crise económica e social, sendo esta a melhor opção para liderar o projeto autárquico do PSD e do CDS para a cidade do Funchal”.