Madeira: PS acredita que é a melhor solução para garantir defesa do interesse regional

O candidato do PS Madeira às eleições legislativas, Carlos Pereira, considerou que os socialistas são a melhor porta de entrada para resolver os problemas da região na Assembleia da República, afirmando que o partido é também aquele que está em melhores condições para pressionar o diálogo e garantir soluções que são essenciais para a região autónoma e para o interesse regional.

“Nós temos uma lista de combate. Estamos preparados para a luta para a defesa da Madeira”, afirmou carlos pereira, durante a apresentação da Comissão de Honra do PS Madeira às eleições legislativas.

O candidato socialista lembrou que na Assembleia da República “não faltam centralistas”, e que por isso é preciso defender o interesse e a autonomia regional e também os dossiers que interessam à população.

Carlos Pereira sublinhou que as eleições legislativas são “absolutamente fundamentais”, para continuar o caminho trilhado, olhando para os madeirenses, no sentido de perceber “o que não está bem e resolvermos os problemas”.

O Projeto de Interesse Comum do novo Hospital, a transferência das verbas dos jogos da Santa Casa da Misericórdia, uma nova lei de recursos hídricos que permite resolver a questão das casas do Paul do Mar, assegurar que o Centro Internacional de Negócios, em particular o Registo de Navios da Madeira, tinha estabilidade e mais competitividade, a garantia de apoios para a agricultura familiar e ainda assegurar o cumprimento da Lei de Finanças Regionais, foram algumas das conquistas elencadas por Carlos Pereira que foram atingidas na legislatura.

A comissão de honra da candidatura do PS Madeira às legislativas composta por é composta por Luís Vilhena, ex-deputado e candidato a bastonário da Ordem dos Arquitetos, Liliana Rodrigues, professora universitária e deputada ao Parlamento Europeu na legislatura 2014-2019, Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal de Machico, Sofia Escórcio, médica, e Cristina Pinto, designer de interiores, foi apresentada na passada quarta-feira.