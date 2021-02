Madeira: PS alerta para “emergência social extrema” e acusa Governo Regional de viver na ficção

O presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, defendeu que a região enfrenta uma “emergência social extrema”, devido à pandemia, onde se inclui o aumento o desemprego e a perda de riqueza, durante o debate mensal entre partidos e executivo da região que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira. O socialista acusou o executivo regional de viver entre a ficção e a realidade.

O socialista lembrou que a ficção criada pelo Governo da Madeira contrasta com os 20.349 desempregados na região que “estão em agonia”, reforçando que no quatro trimestre a Madeira foi a região do pais com maior taxa de desemprego com 10,7%.

“Os Açores tiveram sete mil desempregados. É muito preocupante que 67% dos desempregados não tenham subsídio, não tem suporte social”, salientou. Cafôfo considerou grave que 10.800 jovens não estudam não trabalham, que é preocupante que um em três madeirenses estejam em risco de pobreza e que a região tenha perdido 21% da sua riqueza o triplo do que o território continental.

“Temos uma emergência social extrema, um tecido empresarial arrasado, e uma economia sem imunidade e sem resistência. Mas o Governo continua a dizer que a economia está a funcionar e que existem milhões de euros. Isto é uma ilusão simplificadora e falsa. A população não está a aguentar a crise. A maioria dos madeirenses estão excluídos da roda da sorte destes milhões”, afirmou.

Cafôfo considerou que a região ainda não atingiu o pico desta crise social e económica, e sublinha que a região já está cansada da pandemia e também cansada de ser enganada.