Madeira: PS apoia encerramento das escolas

O PS manifestou a sua concordância com o encerramento das escolas na Madeira, considerando que se trata de uma medida preventiva que ajudará no esforço coletivo de contenção de um possível surto de coronavírus Covid-19. Contudo os socialistas questiona qual terá sido o motivo que levou o executivo madeirense a ter defendido a manutenção da abertura das escolas até quinta-feira de manhã e depois ter mudado de posição, à noite, depois das reuniões com os partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Consideramos que o importante neste momento é focar na gestão desta decisão e continuar a implementar medidas preventivas perante toda a população. É necessário melhorar a comunicação pública do Governo Regional com os madeirenses, evitando reações casuísticas e contraditórias. Uma informação clara, transparente e direta ajuda a melhores comportamentos preventivos e combate, naturalmente, as eventuais desinformações disseminadas nas redes sociais”, diz o PS.

Os socialistas consideram fundamental que exista um plano de apoio às famílias e empresas, que abrange o público e o privado, “de modo a que se possa acomodar e controlar as crianças que ficarão em casa e assim evitar exposições públicas desnecessárias”.

O partido defende ainda medidas de apoio à economia e às empresas através de linhas de crédito bonificadas, apoio à tesouraria e aos investimentos.

“Noutro plano, já hoje tivemos oportunidade de manifestar publicamente a necessidade de se reforçar a limpeza e desinfeção das repartições públicas e de atendimento público abertas e em funcionamento. É importante reforçar a limpeza e desinfeção dos transportes coletivos de passageiros, em particular os autocarros, utilizados diariamente por milhares de pessoas”, diz o PS.

Os socialistas pedem ainda “medidas mais incisivas” para o Aeroporto da Madeira, que incluem controlo dos passageiros, e também da limpeza e desinfeção dos espaços.

O partido diz ainda que tem confiança nas instituições públicas, autoridades de saúde regionais, e de todos os profissionais, acrescentado que acreditam que adoptando os comportamentos correctos se vai conseguir ultrapassar este momento difícil.