Madeira: PS defende fim das restrições aos serviços de take-away nos fins-de-semana

O PS Madeira defende o fim das restrições aos serviços de take-away nos fins-de-semana a partir das 17h00. Socialistas acreditam que esta é uma forma de ajudar os empresários da restauração que estão a passar por dificuldades.

O deputado do PS Madeira, Sérgio Gonçalves, defende que existem medidas de confinamento que são necessárias, enquanto que outras medidas precisam de ser melhoradas ou adaptadas, de modo a não prejudicar alguns setores da economia, entre elas as referentes ao take-away.

“Se esta medida fosse revista, não teria grandes impactos em termos daqueles que são os efeitos pretendidos com esta medida de confinamento, uma vez que a maior parte dos serviços são requisitados através de plataformas eletrónicas, assim como os meios de pagamento, e os trabalhadores das empresas que prestam os serviços de entrega também estão devidamente protegidos com todos os equipamentos de autoproteção previstos na lei”, diz o deputado socialista.

O socialista diz que vários empresários do setor têm passado por dificuldades devido à falta de turismo, à diminuição do mercado regional. Isto agravou-se devido ao recolher obrigatório, visto as pessoas não se dirigem aos restaurantes para jantar. Para além disse o teletrabalho contribuiu também para a descida no número de clientes.