Madeira: PS defende mais apoio e investimento no setor da economia do Mar

O líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, defende a necessidade de se garantir maior apoio e investimento na economia do mar, destacando a importância da criação de mais infraestruturas de apoio a esta atividade, como forma de desenvolver, promover e potenciar o seu crescimento sustentado.

Conclusões que resultam de uma nova atividade do Partido Socialista Madeira (PS Madeira) inserida no roteiro “Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados”, após o contacto com empresas e empresários ligados à atividade marítimo-turística sediados na Marina do Funchal.

O presidente do PS Madeira revela que “a conta satélite do mar indica que, na Região, a maior parte da riqueza gerada provém da atividade marítimo-turística”, aproximadamente 80%, mas que, por outro lado, esta área de negócio não tem sido olhada com a “devida importância por parte do Governo Regional”.

Paulo Cafôfo defende então que é importante que exista apoios que permitam a estas empresas superar o momento atual, fruto da pandemia, mas que também é necessário pensar a longo prazo através de ações que visem melhorar a oferta, como são as infraestruturas de apoio.

O presidente do PS Madeira lembra que há muitas lacunas no que toca às zonas de acostagem das embarcações, nas infraestruturas de apoio direto aos turistas, como são: bilheteira, balneários, casa de banho e acessibilidades adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida.