Madeira: PS defende viagens a 86 euros e garantia de mais companhias aéreas a operar na Região

Os deputados do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República defenderam esta segunda-feira, durante uma reunião com representantes da comissão de trabalhadores da Portway na Madeira, as viagens entre a Região e o Continente a 86 euros, garantindo ao mesmo tempo que existem mais companhias a operar para a Região.

Esta reunião serviu para ouvir as preocupações dos trabalhadores da Portway sobre uma eventual saída de companhias aéreas da Madeira, após a aprovação do novo subsídio de mobilidade que permite aos residentes da Região Autónoma da Madeira (RAM) pagar apenas os 86 euros em viagens entre o continente e a Madeira.

O deputado Carlos Pereira explicou que estes profissionais estão preocupados com as declarações formais, em particular da easyJet, mas também da Transavia, de que o modelo que foi aprovado na Assembleia da República para o novo subsídio de mobilidade possa levar à saída dessas companhias.

Na Região existem 200 trabalhadores da Portway, além dos dois mil trabalhadores no plano nacional, sendo que os mesmos temem que a saída das companhias aéreas possa levar a um desemprego em massa.

Carlos Pereira referiu que o PS está sensível a estas questões e defende, de forma clara, a ideia de os madeirenses poderem pagar apenas os 86 euros pelas viagens, mas acrescentou que, ao mesmo tempo, é preciso garantir que temos mais companhias a operar na RAM, e não menos.

“É de uma total irresponsabilidade defender a aplicação de um modelo que leva à saída de companhias e à perda de mercado”, sustentou, apelando a que todos os partidos, e os governos em particular, “tenham sentido de responsabilidade sobre esta matéria”.

“É preciso olhar para este tema com grande sentido de responsabilidade, aplicar o modelo que foi aprovado, mas garantir que temos tudo o que temos de ter, que é preços a 86 euros e as mesmas ou mais companhias aéreas, porque é isso que defende o interesse da Madeira”.

Os deputados do PS entendem que o grupo de trabalho que está criado entre o Governo da República e o Governo Regional deve começar imediatamente a trabalhar para garantir que estes dois objetivos são cumpridos.