Madeira: PS mostra solidariedade com funcionários da Groundforce

O PS Madeira expressou a sua solidariedade e preocupação para com os funcionários da Groundforce, e disponibilidade em auxiliar na buscar de soluções para os seus problemas.

O grupo parlamentar do PS Madeira esteve reunido com a comissão representante dos trabalhadores da Groundforce, sublinhando que existem 208 trabalhadores na região, afetos à empresas, que para além de terem salários em atraso têm também um futuro profissional incerto.

“Os funcionários apenas têm a informação relativamente a uma eventual injeção de sete milhões de euros na empresa que só garantirá o pagamento de salários, mas consideram que esta é uma solução só para o imediato e não a longo prazo, pelo que temem pelo futuro”, referem os socialistas madeirenses.

Na reunião estiveram ainda elementos da concelhia de Santa Cruz, do PS, que se mostraram apreensivos com as “consequências sociais desta situação naquela localidade, atendendo a que a grande maioria dos trabalhadores da empresa são dos concelhos de Santa Cruz e Machico”.