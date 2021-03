Madeira: PS pede melhorias e apoios mais abrangentes no Plano de Recuperação e Resiliência da região

O PS pediu melhorias no Plano de Recuperação e Resiliência e apoios que incluam empresas, setores produtivos e autarquias. O deputado socialista, referindo-se aos 561 milhões de euros alocados à Madeira, disse não entender a opção de privilegiar a 100% o investimento público. O partido sublinhou que durante o período de consulta pública vai apresentar propostas que colmatem estas falhas.

“Entendemos que os projetos regionais deveriam ter verbas alocadas às empresas, aos setores produtivos, como a agricultura, ao mar, que é também um importante setor estratégico para diversificar a nossa base económica, bem como às autarquias, numa execução que se pretenderia descentralizada deste PRR”, disse o deputado do PS.

O socialista sublinhou que as linhas nacionais que serão disponibilizadas às empresas através do PRR nacional, estarão disponíveis, por exemplo, para os Açores, região que optou por alocar parte dessas verbas para subvenções a fundo perdido para as empresas. “Neste caso específico, cerca de 20% do total de 580 milhões de euros serão alocados diretamente às empresas açorianas, ao passo que a agricultura e o mar receberão valores na ordem dos 30 milhões de euros”, reforçou.

O deputado do PS diz que na Madeira “de um total de 561 milhões de euros, temos um plano que engloba apenas projetos do Governo Regional e 100% das verbas com destino a investimento público”.

Sérgio Gonçalves refere que este deveria ser um PRR pensado como “um instrumento fundamental para a nossa retoma económica, mas, sem esta execução descentralizada, com apoios às autarquias e às empresas e ainda com diretrizes relativamente ao aumento da produção regional na agricultura e no mar, entendemos que o plano terá de ser melhorado”.