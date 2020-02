Madeira: PS quer investimento público em infraestruturas desportivas com rigor e planificação

O PS defende a continuação do investimento público em infraestruturas desportivas. Os socialistas sublinham que este deve ser feito com rigor e planificação, ao contrário do que tem sido realizado até agora.

A proposta dos socialistas já deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira. O PS refere que na região foram construídas infraestruturas desportivas “sem sentido estratégico, sem planeamento, e sem objetivos definidos”.

O PS diz que se deve efectuar “um estudo sério e bem fundamentado” depois de serem definidas quais são as reais necessidades da região autónoma.

O partido sublinha que outra das questões que é preciso “repensar com seriedade” prende-se com o estudo de requalificação de alguns infraestruturas desportivas, “principalmente daquelas que reúnem potencial para homologação desportiva ou da requalificação de base, mudando o seu propósito inicial”.

Os socialistas defendem que as infraestruturas devem acompanhar as necessidades dos clubes, associações e colectividades, e também das populações de modo a que se tenham as melhores condições de acesso à prática desportiva.

O PS propõe ainda a constituição de um grupo de trabalho com representantes das organizações desportivas, dos clubes, das associações de modo a definir quais são as necessidades e prioridades em termos de infraestruturas e construção de novas instalações.