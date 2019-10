Madeira: PSD acusa PS de nunca ter defendido os interesses da região junto do Estado

O PSD considera caricato que o PS adopte uma postura de um partido que chama a si conquistas pelas quais não trabalhou, e que garante defender estar preparado para defender a região quando nunca o fez na passada legislatura.

Um dos candidatos do PSD Madeira à Assembleia da República, Sérgio Marques, acusa o PS, de estar a tentar manipular a opinião pública relativamente aos trabalho que os socialistas madeirenses fizeram na Assembleia da República.

Sérgio Marques diz que o PS nunca defendeu os interesses da região, lembrando que atualmente existem “tantos e fundamentais” dossiers pendentes com o Governo Central, como o da mobilidade aérea e marítima, do novo hospital e o das taxas de juro da dívida.

“Como é que aqueles que, no anterior mandato, foram capazes de votar contra a Região, na Assembleia da República – nomeadamente no caso do subsídio de mobilidade aérea – falam, agora, de consensos regionais”, questionou Sérgio Marques.

O social democrata diz ainda que o PS foi responsável pela difamação nacional e internacional da Zona Franca, acrescentando que “não entende” como é que agora os socialistas assumem como prioritária a promoção da Zona Franca.

“O nosso povo sabe que pode continuar a contar com o PSD, até porque desconhecem quais são as propostas e até a validade da própria lista do PS a estas Eleições, apenas centrada no cabeça-de-lista”, afirmou Sérgio Marques.

PSD quer participação mais ativa do Estado

O PSD vai reivindicar na Assembleia da República uma participação mais ativa da região na estratégia nacional de modo a que se sejam salvaguardados o interesse e direitos dos madeirenses.

Um dos candidatos do PSD Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, afirma que os sociais democratas vão exigir ao Estado que tenha em conta as necessidades dos madeirenses que fazem parte da Diáspora e que reforce os apoios a estas comunidades.

Paulo Neves sublinha que o PSD sempre esteve ao lado das comunidades, e que não existem madeirenses de primeira nem de segunda, “todos são Madeirenses, tanto aqueles que aqui vivem quanto aqueles que vivem na Diáspora”.