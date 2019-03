Madeira: PSD denuncia injustiça nas fontes de financiamento para redução dos passes sociais

O PSD classificou como injustas as fontes de financiamento que vão servir para reduzir os passes sociais na Madeira. Os sociais democratas referem que o executivo da Madeira vai gastar 14 milhões de euros, que vêm exclusivamente do Orçamento Regional, para financiar essa baixa de preços nos transportes.

“A Região e as suas transportadoras são contribuintes líquidas do Fundo Ambiental a nível nacional que será utilizado em 104 milhões de euros para financiar a redução de preços em Lisboa e no Porto, e restantes 21 comunidades intermunicipais, ficando de fora as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores”, afirmou Francisco Nunes, deputado do PSD, durante a sessão plenária que se realiza na Assembleia Legislativa da Madeira.

O social democrata sublinhou que se “conseguiu chegar a um plataforma de entendimento e diálogo” que levou acordo de indemnização compensatória com os cinco operadores de transportes.

“É um investimento de 8 milhões de euros do governo a que acresce aos 6 milhões de indemnizações compensatórias de euros”, sublinhou o deputado do PSD, que visa “garantir a mobilidade municipal e intermunicipal”, e que apesar de justa para a população é injusta nas suas fontes de financiamento.