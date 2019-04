Madeira: PSD diz que Governo de Costa vive fantasia e que a austeridade não acabou

Este cartaz turístico apresenta este ano como novidades o “Madeira Flower Collection” (dez criadores, inspirados pela envolvência única das flores, são convidados a apresentar três propostas de coordenados, que serão apresentadas ao público num desfile na Praça do Povo), os concertos em jardins emblemáticos da região com flora diversificada (Museu da Quinta das Cruzes, Quinta Vigia, Grutas e Centro de Vulcanismo de São Vicente e Parque Temático de Santana) e as instalações florais na cidade do Funchal.