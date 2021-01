Madeira: PSD pede papel mais ativo do presidente da República na defesa dos madeirenses

O PSD Madeira felicitou Marcelo Rebelo de Sousa, pela reeleição para o cargo de presidente da República, “numa vitória à primeira volta que espelha a vontade do povo português, povo esse que hoje deixou claro, mais uma vez, estar contra a esquerda extremista sem visão, sem princípios e sem valores existente em Portugal e cujos candidatos foram claramente derrotados”, pode ler-se no comunicado emitido pelos sociais-democratas madeirenses.

No documento, o presidente da comissão política regional do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, argumenta que a abstenção neste ato eleitoral (56%) torna evidente “a vontade dos cidadãos em participarem e exercerem o seu direito ao voto, numa prova de cidadania que se regista como a maior vitória destas eleições”.

O também presidente do Governo Regional da Madeira sustenta esperar do chefe de Estado agora reeleito que “assuma, neste segundo mandato, um papel mais ativo, responsável e decisivo na defesa do povo Madeirense”.

Acrescenta que Marcelo Rebelo de Sousa, no atual enquadramento, deve “exercer as suas funções de Estado e de soberania para com todos os portugueses, de forma justa e equitativa, vivam estes no território continental ou nas Regiões Autónomas”.

Miguel Albuquerque argumenta que esta reeleição deve ser “entendida enquanto oportunidade para o aprofundamento da autonomia que, mais do que nunca, é essencial ao futuro desta Região”.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições de hoje, quando faltam apurar os resultados de 53 freguesias, segundo os dados oficiais.

Nas freguesias por apurar há menos recenseados do que o número de votos que separa Marcelo Rebelo de Sousa do segundo candidato mais votado até agora nestas eleições, Ana Gomes, pelo que o atual Presidente foi reeleito para o cargo.

Nestas eleições presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa teve como adversários Ana Gomes (apoiada por PAN e Livre), Marisa Matias (BE), João Ferreira (PCP e PEV), André Ventura (Chega), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) e Vitorino Silva.

Na Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa foi o candidato mais votado em todos os concelhos da região, vencendo estas eleições com 72,15% dos votos.