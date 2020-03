Madeira: PSD pede reforço de investimento nas forças armadas

O deputado do PSD na Assembleia da República, Sérgio Marques, diz que Portugal precisa de aproveitar o mecanismo da União Europeia chamado Cooperação Estruturada Permanente (CEP) para modernizar as suas forças armadas, e aumentar a despesa na investigação, desenvolvimento e inovação na área da defesa, e aproveitar as mais valias geradas pelo mar das regiões autónomas.

O social-democrata salienta que o Governo da República deve aproveitar para reforçar a vertente atlântica da União Europeia.

Sérgio Marques apelou referiu que as “graves carências” da forças armadas podem comprometer a participação do país na Cooperação Estruturada Permanente (CEP), e o acesso de Portugal ao Fundo Europeu de Defesa e o desenvolvimento da nossa base tecnológica e industrial, no sector da defesa. O deputado do PSD diz que daí resultam “efeitos benéficos” para toda a nossa economia.

“Portugal não pode perder esta oportunidade de alavancar o seu crescimento económico e a verdade é que, nos últimos anos, a Lituânia, Eslováquia, Estónia e Polónia, já nos passaram à frente e que, a este ritmo, não tardará muito para estarmos, de novo, na cauda da Europa”, alerta.