Madeira: PSD reivindica manutenção de apoios europeus na área da formação profissional

A candidata do PSD Madeira ao Parlamento Europeu, Claúdia Monteiro de Aguiar, realçou a importância de se manter as verbas comunitárias alocadas à área da formação e qualificação profissional, durante uma visita à Escola Profissional Francisco Fernandes.

“O investimento nos recursos humanos é fundamental para garantir que as pessoas estejam mais preparadas para ingressar no mercado de trabalho”, defendeu a candidata social democrata.

Cláudia Monteiro de Aguiar referiu que a Escola Francisco Fernandes é “um bom exemplo” no aproveitamentos dos fundos comunitários, quer a nível de infraestruturas de apoio aos formandos em termos de conteúdos e formação.

“O PSD aprovou, no Parlamento Europeu, que o Fundo Social Europeu+ tenha um montante de 106.781 milhões de euros, verba que esperamos manter”, afirmou a candidata ao Parlamento Europeu,

Cláudia Monteiro de Aguiar realçou ainda a importância de pelo menos se manter as verbas do fundo adicional de 400 milhões de euros para as Regiões Ultraperiféricas para se continuar a assegurar “mais e melhores competências” para os formandos.