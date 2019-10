Madeira: PSD reivindica mérito por redução dos juros da dívida

O PSD diz que foi graças a si que se obteve uma redução dos juros da dívida. Os sociais democratas diz que esta descida poderia ter ido mais longe se a proposta do PSD tivesse sido aprovada.

“A recente redução da taxa de juro da dívida deve-se ao trabalho do PSD, não tem nada a ver com António Costa nem muito menos com o trabalho dos deputados do PS na Assembleia da República, até porque esta redução só foi possível porque o PSD exigiu uma segunda votação ao Orçamento do Estado para fazer aprovar essa redução. Se o PSD não tivesse exigido essa segunda apreciação não teríamos, neste momento, uma taxa de juro mais baixa”, afirma sara madruga da costa, uma das candidatas do PSD à Assembleia da República.

A social democrata diz que esta redução na taxa de juros “poderia ter ido mais longe” se a proposta apresentada pelo PSD tivesse sido aprovada.

“Não conseguimos perceber como é que o Governo da República se financia nos mercados internacionais com taxas de juro à volta de 1% e como é que continuou a exigir, até ao ultimo Orçamento de Estado, uma taxa de 3,375% à Madeira”, defendeu.

A social democrata diz ainda que o partido vai continuar a trabalhar no sentido de que se consagre um sistema fiscal próprio.

Sara Madruga da Costa diz que o trabalho que PSD efetuou em prol dos produtos regionais, e que foi graças aos sociais democratas que se conseguiu aprovar a redução do IEC da sidra e o IVA do mel de cana. a candidata do PSD disse ainda que o partido continuará a ser “decisivo e determinante” para “resolver os problemas e defender os interesses” da região, ao contrário do PS.

Solidariedade do PS com António Costa é superior à solidariedade com a Madeira

O candidato do PSD Madeira à Assembleia da República, Paulo Neves, considerou que os deputados do PS no parlamento nacional “deixaram claro que a solidariedade para António Costa “foi sempre superior” à solidariedade que tinham de ter com o povo madeirense que os elegeu.

O social democrata deu como exemplo o Plano Nacional de Investimentos, onde se deixou de fora a Madeira “com a conivência do PS e dos seus respetivos deputados”.

Paulo Neves refere que este plano de investimento não inclui a Madeira, e lembrou que certos setores como a energia, mobilidade, infraestruturas e ambiente, que constam deste plano, são “áreas estratégicas” para a região.

“Nós, deputados do PSD, denunciámos esta situação e, nos próximos quatro anos, continuaremos a lutar, na Assembleia da República, para que estas situações sejam corrigidas, mas, sobretudo, para que sejam evitadas”, afirmou o candidato social democrata.