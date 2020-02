Madeira: PSP já identificou vítimas e agressores do desacato em frente a estabelecimento de diversão noturna

A PSP já identificou as vítimas e os agressores que estiveram envolvidos no desacato da madrugada de domingo em frente a um estabelecimento comercial de diversão noturna, na Avenida Sá Carneiro.

Em nota de imprensa, a PSP informa que foi acionada para o local através de uma chamada telefónica para o “112”, às 7h13, dando conta da existência de muitas pessoas no centro da faixa de rodagem, impedindo a circulação automóvel.

A PSP diz que foi acionada de imediato uma Equipa de Intervenção Rápida, que ao chegar ao local não presenciou qualquer desordem, tendo, no entanto, testemunhas no local informado que minutos antes teria ocorrido uma desordem. Não encontrando vítimas no local, a PSP não acionou quaisquer outros meios de socorro.

Durante o domingo, dois dos cidadãos que teriam estado envolvidos no desacato deram entrada no Hospital do Funchal, para onde se deslocaram por meios próprios, tendo recebido tratamento e tido alta.

Ao fim da tarde um desses cidadãos formalizou queixa na PSP contra os presumíveis agressores, sendo que com a informação recolhida e com base nas imagens de vídeo que circulam nas redes sociais, a PSP conseguiu identificar as vítimas, os agressores e algumas testemunhas, confirmando que tratam-se de cidadãos maiores de idade.

A PSP informa ainda que o processo crime relativamente a esta ocorrência, sob a direção da autoridade judiciária competente, vai seguir os trâmites legais.