Madeira quer mais 16 milhões de euros para as empresas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, reivindica mais 16 milhões de euros para a região no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O governante sublinha que a região deve receber 130 milhões de euros para investir nesta área, mas que deveriam ser 146 milhões de euros, de modo a perfazer os 5% do total das verbas disponíveis conforme foi acordado com o governo nacional.

O governante admitiu que está em articulação com o Governo dos Açores relativamente ao PRR. Albuquerque sublinhou que o total de 561 milhões de euros que foi atribuído à Madeira no âmbito do PRR corresponde a 4%, em vez dos 5% acordados com o governo nacional.

No entender do líder do governo da Madeira será necessário realizar ajustes nos fundos alocados às empresas. À Madeira foi atribuído 130 milhões de euros, o que não corresponde aos 5% inicialmente acordados, tendo em conta que Portugal recebeu mais verbas nesta área. Pelas contas de Albuquerque serão necessários 146 milhões de euros para as empresas de modo a perfazer os tais 5% acordados com o governo.

Miguel Albuquerque voltou a insistir na necessidade do PRR contemplar no quadro nacional as acessibilidades marítimas e a indústria naval. “Achamos que essa área é vital para o futuro do país, face á plataforma continental que possuímos. É preciso ter uma forte componente de investimento na investigação, na modernização logística dos portos, e na soberania sobre o mar”, sublinhou.