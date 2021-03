Madeira recebe 8.500 vacinas da AstraZeneca esta sexta-feira

Está programada para esta sexta-feira, à tarde, a chegada de 8.500 vacinas contra a covid-19, da AstraZeneca, à Madeira. A operação de transporte será assegurada pela Força Aérea portuguesa,

“O transporte aéreo das vacinas é acompanhado por uma farmacêutica e serão rececionadas pela diretora da farmácia do Serviço de Saúde da região autónoma (SESARAM), Martinha Garcia, no aeroporto. Na Madeira o transporte das vacinas desde o aeroporto até à farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça será acompanhada pela Polícia de Segurança Pública”, diz a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil.

A Madeira tinha recebido a 1 de março mais 5.850 vacinas da Pfizer.

Em fevereiro a Madeira tinha recebido 17.500 vacinas contra a covid-19.

A Madeira tem três fases de vacinação. A Direção Regional de Saúde indica que a primeira fase deve decorrer até março/abril de 2021.