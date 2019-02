Madeira recebe reunião de presidentes das assembleias da Macaronésia em 2020

A Madeira vai receber a reunião dos presidentes das assembleias dos parlamentos da Macaronésia e ainda a reunião do grupo de ligação, em início de 2020. Esta foi uma das decisões tomadas no âmbito da Jornadas Atlânticas que se estão a realizar em Cabo Verde, que têm o intuito de potenciar sinergias para o desenvolvimento das Regiões Ultraperiféricas.

Na reunião das Jornadas Atlânticas, que reúnem os parlamentos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, chegou-se a um consenso sobre temas como: a sustentabilidade económica e social, em áreas como a economia azul, a economia circular, a mobilidade no espaço da Macaronésia ou a correção de desigualdades sociais.

Foi ainda manifestada preocupação com a sustentabilidade ambiental e biodiversidade, e um alerta para a necessidade de se promover iniciativas que conduzam a resultados na área da proteção ambiental, com particular destaque para a eliminação do plástico na Macaronésia.

No âmbito das jornadas Tranquada Gomes, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, salientou a importância destas jornadas atlânticas para a “afirmação da posição geoestratégica das regiões da Macaronésia e da sua singularidade”, sem prejudicar “a identidade própria” de cada uma das regiões

A reunião decidiu ainda que a X edição destas Jornadas atlânticas terá lugar em Cabo Verde, a 13 e 14 de

julho de 2020.