Madeira: regiões ultraperiféricas defendem reforço das verbas do POSEI no próximo quadro de apoio comunitário

O secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, defendeu o reforço das verbas do POSEI, durante uma reunião que envolveu o diretor regional de Agricultura, os gestores da Empresa de Gestão do Setor da Banana (GESBA), vários governantes de países com Regiões Ultraperiféricas (RUP), e o Eurodom. Objetivo do encontro passou por abordar estratégias relativamente ao POSEI.

Durante a reunião e apesar da Comissão Europeia ter garantido a manutenção de verbas do POSEI, para 2021 e 2022, os governos da RUP defenderam que estes montantes deveriam ser reforçados, no novo quadro de apoio comunitário, entre 2023 e 2027, para dar resposta às realidades da agricultura nas regiões ultraperiféricas.

“Está tudo em aberto”, afirmou o governante, que contrariou a ideia de que o corte de 3,9% proposto pelo Parlamento Europeu para o POSEI seja já um dado adquirido.