Madeira regista 62 casos positivos e 62 recuperados de covid-19

A Madeira tem mais 62 casos positivos, elevando total para 6861, a que se juntam mais 62 recuperados, que totalizam 5287. Casos ativos mantiveram-se em 1511, de acordo com os dados da Direção Regional de Saúde (DGS).

Todos os novos casos de coronavírus são de transmissão local, “na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão ainda em curso”, diz a DGS.

Dos casos ativos 30 são casos importados e 1481 de transmissão local. 25 pessoas estão em isolamento em unidade hoteleira, 1437 estão no alojamento, e 49 estão hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (45 pessoas em Unidades Polivalentes e quatro na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19).

Existem 187 situações em estudo pelas autoridades de saúde, “estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso”, diz a DGS.

Em vigilância ativa devido a contactos com casos positivos estão 1623 a que se juntam mais 3958 que estão a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

A operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da região já realizou 161.504 testes à covid-19, e o laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM já processou 298.333 testes ao coronavírus.

A Linha SRS24 (800 24 24 20) já recebeu 39.263 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) já realizou 2930 atendimentos.