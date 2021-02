Madeira regista mais 53 casos positivos e 95 recuperados de covid-19

O ceder o crédito a uma terceira pessoa, ação mais conhecida por cedência de posição contratual é na prática a transferência do crédito para outra pessoa interessada no bem que o consumidor possui. Assim, uma vez acordadas as vontades entre as partes interessadas, esta negociação passa a ser feita junto da instituição credora, transferindo-se o crédito de um titular para outro.