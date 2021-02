Madeira regista mais 72 casos positivos e 109 recuperados de covid-19

O partido diz que o Instituto de Segurança Social tem considerado para efeitos de pagamento aos Cuidadores Informais, não a data da instrução do pedido, mas o período da assinatura da Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social que, nalguns casos, ocorre três a quatro meses após o pedido efetivado pelo Cuidador Informal. O JPP considera que se trata de uma situação injusta e que perverte a natureza do estatuto do cuidador informal.