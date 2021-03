Madeira regista quebra de 3,7% na atividade económica

Na passada quarta-feira foram realizadas buscas em vários departamentos do Governo da Madeira e noutras instituições. O DCIAP disse que estiveram em causa “factos suscetíveis de integrar a prática de crimes de prevaricação, corrupção e participação económica em negócio”, e também “factos relacionados com a adjudicação, por ajuste direto, pelo Governo Regional da Madeira da concessão da administração e exploração da Zona Franca da Madeira à SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.”. Existiram ainda “diligências, que foram executadas pela Polícia Judiciária, têm, igualmente, por objeto a investigação de uma eventual relação dessa adjudicação com a venda, a um fundo imobiliário, de um conjunto de imóveis onde se encontra instalada uma unidade turística”.