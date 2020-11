Madeira regista quebra nas colheitas de sangue

O líder do CDS-PP Madeira e secretário regional da Economia disse que foi aberta uma segunda fase para as linhas de apoio, onde existiram mais de 1300 candidaturas. Rui Barreto acusou o presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, de estar a iludir os empresários e a população, e de não se ter insurgido contra as patifarias do Estado contra a Madeira.