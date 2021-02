Madeira reivindica inclusão das obras no Porto do Funchal no Plano de Recuperação e Resiliência

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse que a região vai insistir na necessidade de incluir as obras nos portos da região, e especificamente no Porto do Funchal, no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), documento do Governo da República, que foi colocado em consulta pública a 16 de fevereiro. Obra na infraestrutura portuária tem um custo estimado de 100 milhões de euros, disse o governante.

O líder do executivo madeirense considera que as obras no Porto do Funchal são um “projeto estruturante” para a região que não foi tido em conta no PRR. Albuquerque explicou, durante uma visita ao Clube Naval do Funchal, que o aumento da extensão do molhe da Pontinha, é uma obra que permite “trazer maior segurança para a cidade do Funchal e garantir a segurança” do Porto do Funchal.

“O Porto do Funchal é fundamental para a nossa economia e acessibilidade”, reforçou.

Ainda sobre o PRR, o presidente do Governo da Madeira considerou que “os Açores foram beneficiados em rodovias, Lisboa e Porto beneficiados nos metros, infraestruturas viárias, e nos comboios”, e voltou a insistir na necessidade de os portos da Madeira serem integrados no PRR.

O PRR reservou pelo menos 561 milhões de euros para a Madeira, que são distribuídos por: saúde, habitação, respostas sociais, gestão hídrica, hidrogénio e renováveis, educação digital, e administração pública.