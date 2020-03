Madeira: secretário do Turismo admite alguma retracção por causa do coronavírus

O secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, admitiu que possa existir alguma retracção no mercado na escolha do momento para viajar devido ao impacto do coronavírus Covid-19, durante uma visita à Euromar, empresa que representa alguns Tours operadores na região autónoma.

Esta visita ao Euromar, por parte do secretário regional, está inserida numa ronda de contactos que o governante tem vindo a fazer junto de operadores locais.

Este encontro serviu para discutir outros temas tais como as operações da Euromar para outros países para além do impacto do coronavírus.

Já foi detetado o primeiro caso suspeito de coronavírus na Madeira, no passado sábado, que acabou por ter um resultado negativo. O doente vinha de Milão, em Itália.

O governante sublinhou ainda que esta visita à Euromar vem reforçar “a proximidade que se quer junto dos operadores locais: ouvir o setor, aferir das preocupações, ideias e das recomendações”, e também sobre aquilo que os operadores “pensam da atualidade, e da forma como se pode encontrar, para ultrapassar os desafios”.