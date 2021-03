Madeira: secundário reabre a 8 de abril e recolher obrigatório deve manter-se depois da páscoa

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou que as aulas presenciais no 10º, 11º e 12º de escolaridade, vão regressar a 8 de abril. Nesse sentido será acelerada a vacinação aos professores e funcionários da escolas de modo a reabrir os estabelecimentos de ensino com segurança.

O governante sublinhou que a vacinação dos professores deve ocorrer a 5,6 e 7 de março.

Albuquerque disse ainda que serão aprovadas outras regras relativamente à reabertura das aulas para o 10º 11º e 12º ano de escolaridade. Uma delas é que os alunos não vão poder entrar e sair das escolas, “de modo a evitar novos focos de contágio por covid-19, explicou o governante.

Recolher obrigatório deve manter-se para além da páscoa

O presidente do executivo madeirense confirmou que o recolher obrigatório na região deve manter-se para além da páscoa.

“tem sido um dos segredos para a contenção da pandemia. o recolher obrigatório não prejudica assim tanto a economia, não prejudica a nossa vida pessoal, não nos afeta psicologicamente mas é muito importante na prevenção do contacto presencial”, considerou o governante.

Foi confirmada a abertura das visitas nos lares a 30 de março, e serão aprovadas as regras para o funcionamento dessas visitas.