Madeira: Serviço Regional de Saúde precisa de “novas respostas”, afirma Rui Barreto

O líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, disse esta segunda-feira que o Seviço Regional de Saúde precisa de “novas respostas”. É exatamente isso que o líder parlamentar espera da póxima conferência, “Ouvir a Saúde”, no âmbito do ciclo de conferências do Conselho Económico e Social do CDS, órgão coordenado por José Manuel Rodrigues.

Esta conferência, no próximo dia 13 de abril, sábado, vai contar com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos, José Miguel Guimarães; José Manuel Teixeira, diretor clínico e antigo presidente da Sociedade Portuguesa da Cirurgia da Mão, para falar da relação entre os setores público e privado; Eduardo Lemos, diretor da Casa de Saúde S. João de Deus, para abordar a importância das IPSS na oferta que têm para o setor; e Ricardo Duarte, médico anestesista, presidente do INEM na região norte. “Queremos envolver os melhores”, afirmou Rui Barreto.

Para Rui Barreto, neste momento, “a saúde está sem rumo, não há liderança nem estratégia”. Nesse sentido, o objetivo da conferência é “criar um clima de paz e de confiança, não apenas inter pares, mas também com toda a população”, salienta o líder da oposição regional. “É preciso despartidarizar o SRS, haver mais transparência e, no fundo, ter respostas para as necessidades dos doentes”.

O CDS considera que o modelo do SRS está esgotado e alerta para uma nova atenção na gestão dos recursos humanos, nomeadamente travando a saída de profissionais de qualidade do SRS para outras instituições públicas ou privadas do continente.

“Já fomos um sistema relevante e de referência nacional, fomos perdendo isso ao longo do tempo, mas temos capacidade instalada e sabedoria, precisamos de remar todos do mesmo lado para que a saúde deixe de ser um problema”, sublinhou.

O tema da saúde é já a oitava reflexão do Conselho Económico e Social do CDS, que já abordou a questão dos transportes aéreos e marítimos, do turismo, da educação e qualificação, do envelhecimento, e do comércio e serviços.

A conferência da saúde é aberta a toda a população e aos profissionais de saúde e vai realizar-se a partir das 15h30 no Casino da Madeira.