Madeira: Setor Empresarial da RAM cresce 4% nos rendimentos operacionais

O Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM) cresceu 4% no total dos rendimentos operacionais no último trimestre de 2019 comparativamente ao período homólogo, aumento que representou 25 mil e 730 euros.

No final de 2019 o SERAM era composto por 24 empresas, entre as quais a Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), a Horários do Funchal (HF), a Águas e Resíduos da Madeira (ARM), a Startup Madeira, a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) e a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM).

Tal como se pode constatar no Relatório Trimestral do SERAM, publicado esta sexta-feira no site da Vice-Presidência do Governo Regional, as empresas públicas regionais foram as que mais contribuíram para o aumento dos rendimentos, com mais 13 mil e 430 euros, enquanto as empresas participadas regionais aumentaram, no mesmo período, 12 mil e 300 euros.

Mesmo assim, em termos relativos, as empresas participadas regionais registaram um crescimento de 12,4% nos rendimentos operacionais, ao mesmo tempo que as empresas públicas regionais cresceram 2,5%.