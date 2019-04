Madeira sob alerta de agitação marítima até quinta-feira

O alerta de agitação marítima é da capitania do Porto do Funchal e está em vigor até quinta-feira. São esperadas ondas até 3,5 metros na costa norte e até 3 metros na costa sul. Este é mais um aviso depois de na passada terça-feira ter sido lançado um alerta amarelo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para as regiões montanhosas, com rajadas até 95 km/h.

A previsão meteorológica para esta quarta-feira do IPMA vem confirmar a previsão da capitania do Porto do Funchal. São ainda esperados períodos de céu muito nublado, e chuva, na costa norte e terras altas, local onde também estão previstas rajadas de vento forte que podem chegar aos 75 km/h.

Para o Funchal a previsão é de céu muito nublado, e existe a chance de chuva até ao final da manhã, sendo que o vento deve soprar fraco.