Madeira sofre agravamento do combustível pela nona semana consecutiva

A Madeira volta a sofrer um novo aumento no preço dos combustíveis, esta segunda-feira, pela nona semana consecutiva.

A gasolina sobe dos 1,424 para os 1,430 euros por litro enquanto que o gasóleo passa dos 1,285 para os 1,289 euros por litro a partir desta segunda-feira na Madeira.

O agravamento no preço dos combustíveis faz-se ainda sentir no gasóleo marcado e colorido que passa dos 0,810 para os 0,813 euros por litro.

No Continente a tendência foi de descida no gasóleo, com uma redução de 0,5 cêntimos, enquanto que a gasolina acabou por sofrer um aumento no preço que ficou em 1,5 cêntimos.

De referir que o Jornal Económico já tinha avançado que, no Continente, a diferença de preço entre a gasolina e o gasóleo está em mínimos históricos. A diferença de preço entre estes combustíveis reduziu-se em 82%.