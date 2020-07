Madeira tem 2,5 milhões de euros para financiar a 100% custos de transporte das empresas

O Governo da Madeira tem 2,5 milhões de euros para financiar os custos de transporte das empresas da região para o continente a 100%, disse Rui Barreto, secretário regional da Economia, durante uma visita à FN Hotelaria.

Durante a visita à FN Hotelaria, Rui Barreto disse que está a ser preparado um plano de atratividade fiscal para o Orçamento Regional de 2021.

O governante referiu ainda que no Orçamento Suplementar, o executivo madeirense vai pagar todos os processos que estavam ao abrigo do SI Funcionamento 2018, 1ª e 2ª fase do 4º concurso, uma medida que terá um custo de 4,1 milhões de euros.

Rui Barreto sublinhou a importância de “estar junto das empresas, de quem investe e de quem quer criar riqueza”, reafirmando que “tudo fará para acompanhar as empresas e criar as condições para que prossigam a sua atividade”.