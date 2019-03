Madeira tem disponíveis 1,4 milhões de euros para mobilidade elétrica

A Madeira tem disponível uma verba de 1,4 milhões de euros para incentivar a mobilidade elétrica, de acordo com portaria publicada esta quarta-feira em jornal oficial.

Para 2019 o executivo regional prevê gastar 400 mil euros para incentivar a mobilidade elétrica na Região enquanto que para 2020 deverão ser aplicados 1 milhão de euros para o mesmo efeito.

De referir que na Madeira têm existido várias iniciativas para a promoção deste tipo de mobilidade como por exemplo um projecto europeu no valor de 139 mil euros para a mobilidade sustentável no Funchal , em que se inclui a eléctrica, bem como a distribuição de vários veículos eléctricos por organismo do executivo da Madeira inseridos financiados por um fundo ambiental, do qual a Região Autónoma faz parte, ou como como incentivo à própria mobilidade elétrica.