Madeira tem feito forte aposta nas tecnologias, afirma Miguel Albuquerque

A tecnologia é hoje o grande território de disputa entre as potências mundiais, referiu esta quinta-feira o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, acrescentando que a este nível a Europa deixou-se atrasar. Neste sentido, o governante afirma que a Madeira tem feito uma grande aposta nesta área, nomeadamente com a introdução da robótica nas escolas.

Miguel Albuquerque, durante a intervenção no II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que se realiza na Madeira, focou-se na importância de atrair investimento para o país e para a Região, salientando, a este nível, que a confiança é um ativo fundamental para os empresários investirem e criarem riqueza.

Para o governante a questão que o país deveria colocar é como é que se aumenta a riqueza, acrescentando que “a Madeira tudo fará para receber os investimentos que queiram fazer aqui”. Miguel Albuquerque também diz que o bom investimento é apoiado e que o processo é acompanhado “para aliviar todas as burocracias”, dirigindo uma crítica ao Governo central pelo processo moroso na questão do investimento e ao nível empresarial.

Para atrair mais investimento e mais empresas, o Presidente do Governo Regional disse que já baixou o IRC da Região dos 17% para os 13%, e deixa ainda a promessa de no próximo ano baixá-lo para os 12%, igual à taxa da Irlanda.

Miguel Albuquerque frisa que o único caminho para aumentar riqueza é atrair investimento e captar empresários para investir, realçando, nesta dimensão, a importância das regiões autónomas.

“Temos uma dimensão que não é ultraperiférica, é central no espaço euro atlântico e o país deve aproveitar quer a posição geopolítica das regiões autónomas para captar investimento”, conclui.